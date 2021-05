Covid, lo studio: 'I vaccini Pfizer e Moderna funzionano meglio negli uomini che nelle donne' (Di sabato 22 maggio 2021) Secondo uno studio sui vaccini anti - Covid quelli Pfizer e Moderna sarebbero più efficaci negli uomini che nelle donne. Questi due preparati sono molto simili perché entrambi a RNA messaggero e ... Leggi su leggo (Di sabato 22 maggio 2021) Secondo unosuianti -quellisarebbero più efficaciche. Questi due preparati sono molto simili perché entrambi a RNA messaggero e ...

Advertising

istsupsan : ?? #Covid19 Online primo studio nazionale sull’impatto della vaccinazione ??. Da 35 giorni dall’inizio del ciclo vacc… - benjamn_boliche : RT @fanpage: I numeri parlano chiaro. La stima in uno studio sul primo lockdown in Italia - fanpage : I numeri parlano chiaro. La stima in uno studio sul primo lockdown in Italia -