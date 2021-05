Calcio | Percassi | ‘Gasperini resta | è il nostro allenatore | la guida perfetta’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Non ci sono scorciatoie, l’Atalanta deve lavorare tutti i giorni, abbiamo nella perfetta. Rimane? Assolutamente”. Queste le parole di Luca, Amministratore delegato dell’Atalanta, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan, in merito alla permanenza di Giampiero Gasperini sulla panchina bergamasca. “L’Atalanta ha la fortuna di vivere in un contesto di lavoro che è quello che è – racconta-. Bergamo fa del lavoro la sua prima caratteristica, l’Atalanta vuole rappresentare al meglio la propria città. Si deve lavorare, punto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.