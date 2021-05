Ben Affleck, i dettagli di stile in coppia con J.Lo da copiare asap (Di sabato 22 maggio 2021) Prima i trucker hat e i pantaloni cargo XXL, ora i Bennifer. Gli anni Duemila sono assolutamente tra noi, e la tendenza è da cogliere al volo a 360 gradi. A sancire il mood inizio Terzo Millennio le voci sul ritorno di fiamma degli ex Ben Affleck e Jennifer Lopez, avvistati insieme in vacanza nel Montana. I due avrebbero trascorso del tempo insieme dopo la recente fine della love story della popstar con Alex Rodriguez. Quasi due decenni, matrimoni, figli e relazioni fallite dopo la loro storia sentimentale (durata dal 2002 al 2004 e quasi arrivata all'altare), l'amore tra i due ha fatto giri immensi e sembrerebbe ritornato. E questo vuol dire solo una cosa: best fashion couple moments in arrivo e tante ispirazioni da copiare per chi ha voglia di sfoggiare un look per due trendyssimo e coordinato all'ennesima. Mentre aspettiamo con ansia reunion ... Leggi su gqitalia (Di sabato 22 maggio 2021) Prima i trucker hat e i pantaloni cargo XXL, ora i Bennifer. Gli anni Duemila sono assolutamente tra noi, e la tendenza è da cogliere al volo a 360 gradi. A sancire il mood inizio Terzo Millennio le voci sul ritorno di fiamma degli ex Bene Jennifer Lopez, avvistati insieme in vacanza nel Montana. I due avrebbero trascorso del tempo insieme dopo la recente fine della love story della popstar con Alex Rodriguez. Quasi due decenni, matrimoni, figli e relazioni fallite dopo la loro storia sentimentale (durata dal 2002 al 2004 e quasi arrivata all'altare), l'amore tra i due ha fatto giri immensi e sembrerebbe ritornato. E questo vuol dire solo una cosa: best fashion couple moments in arrivo e tante ispirazioni daper chi ha voglia di sfoggiare un look per due trendyssimo e coordinato all'ennesima. Mentre aspettiamo con ansia reunion ...

