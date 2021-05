Attenti a questi due malware che colpiscono il conto corrente bancario: cosa non fare (Di sabato 22 maggio 2021) Ci sono due malware che stanno attaccando i conti correnti bancari dei clienti europei. Pertanto occorre fare molta attenzione a quello che si scarica e ai messaggi spam che potrebbero infettare il nostro PC o smartphone. Andiamo ad analizzare quali sono i rischi e i pericoli di questi software malevoli, spiegando come riconoscerli e cosa non bisogna assolutamente fare. Bizarro: come funziona il malware brasiliano che colpisce i conti correnti Il primo di questi malware si chiama Bizarro e ha un provenienza sudamericana: partito dal Brasile, si è infatti poi esteso non solo nel continente sudamericano, ma è arrivato anche in Europa. Bersaglio preferito di questo virus sono i conti correnti. Il virus in questione è stato scoperto dai ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 22 maggio 2021) Ci sono dueche stanno attaccando i conti correnti bancari dei clienti europei. Pertanto occorremolta attenzione a quello che si scarica e ai messaggi spam che potrebbero infettare il nostro PC o smartphone. Andiamo ad analizzare quali sono i rischi e i pericoli disoftware malevoli, spiegando come riconoscerli enon bisogna assolutamente. Bizarro: come funziona ilbrasiliano che colpisce i conti correnti Il primo disi chiama Bizarro e ha un provenienza sudamericana: partito dal Brasile, si è infatti poi esteso non solo nel continente sudamericano, ma è arrivato anche in Europa. Bersaglio preferito di questo virus sono i conti correnti. Il virus inone è stato scoperto dai ...

Advertising

CaleffiLinda : RT @OrtigiaP: DISINFESTAZIONE IN CORSO: PFIZER. Se noi liberi cittadini abbiamo cercato, trovato, letto e condiviso questi documenti uffici… - AntonellaLaTor6 : RT @OrtigiaP: DISINFESTAZIONE IN CORSO: PFIZER. Se noi liberi cittadini abbiamo cercato, trovato, letto e condiviso questi documenti uffici… - giap87625642 : RT @Avvenire_Nei: Intervista al senatore M5s, coordinatore del Comitato su mafie e azzardo della Commissione parlamentare antimafia, recent… - ParrocchiaF : RT @Avvenire_Nei: Intervista al senatore M5s, coordinatore del Comitato su mafie e azzardo della Commissione parlamentare antimafia, recent… - thewaterflea : RT @OrtigiaP: DISINFESTAZIONE IN CORSO: PFIZER. Se noi liberi cittadini abbiamo cercato, trovato, letto e condiviso questi documenti uffici… -