Argento Paltrinieri e tre bronzi agli Europei | Pilato da record

Leggi su ildenaro

(Di sabato 22 maggio 2021) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Ancora grande Italnuotodi Budapest: dalla quinta giornata di gare arrivano une treper la delegazione azzurra, oltre a undel mondo. Le prime due mede portano la firma di Gregorioe Gabriele Detti, rispettivamente secondo e terzo negli 800 stile libero. A imporsi, come nei 1500, è l’ucraino Mykhaylo Romanchuk, che rimonta sul carpigiano nelle ultime vasche e chiude in 7’42?61. “Ci ho provato in mille modi, ho provato a scappare ma non ce la facevo ad aumentare il passo – commenta Super Greg – Alla fine di tutto è un buon tempo, un’altra meda e sono contento. Perdere non è mai bello ma se conto tutto ciò che è stato in queste settimane vado via con tre ori e due ...