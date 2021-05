Appassionato di pc e volontario | l' idea di Marco | ecco l' App che agevola i soccorsi

(Di sabato 22 maggio 2021) ANCONA - Ha creato una app destinata a rivoluzionare il soccorso. Il primo computer un 486 dx gli è capitato tra le mani all'età di 10 anni e da lì in poiMarinelli, oggi 33 enne, ha capito che ...

'Non ho fatto altro che unire le mie competenze professionali a quelle di militecreando un prodotto su misura. L'App ha una sua scheda anagrafica per cui ogni paziente che viene ...Era un infermieree fiero del suo mestiere, amava aiutare gli altri, adesso lo faceva dalla centrale operativa del 118 e comedella pubblica assistenza di Pianoro. L'ultima ...ANCONA - Ha creato una app destinata a rivoluzionare il soccorso. Il primo computer un 486 dx gli è capitato tra le mani all’età di 10 anni e da lì in poi ...