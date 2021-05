Alberto Matano, diffida per il giornalista: cosa è successo (Di sabato 22 maggio 2021) Durante la trasmissione ‘La vita in diretta’ arriva la doccia gelata per Alberto Matano. Il conduttore non ha preso bene la notizia. Il conduttore non ha preso bene la notizia (Screenshot)Il noto programma La vita in diretta è solito riportare notizie di cronaca nel corso della trasmissione. Uno dei casi di cui si parlava in studio oggi riguarda Denise Pipitone, bambina scomparsa da Mazara del Vallo diciassette anni fa. Leggi anche-> Isola dei Famosi, ultima bocciatura: la prossima puntata non andrà in onda Il caso è ritornato prepotentemente alla ribalta dopo le ultime novità nelle indagini. Tra false piste e perquisizioni, il programma Rai si trovava sul posto con un’inviata. Ma quest’ultima non ha potuto svolgere il suo lavoro, facendo infuriare il conduttore. La vita in diretta, cosa è successo ad ... Leggi su vesuvius (Di sabato 22 maggio 2021) Durante la trasmissione ‘La vita in diretta’ arriva la doccia gelata per. Il conduttore non ha preso bene la notizia. Il conduttore non ha preso bene la notizia (Screenshot)Il noto programma La vita in diretta è solito riportare notizie di cronaca nel corso della trasmissione. Uno dei casi di cui si parlava in studio oggi riguarda Denise Pipitone, bambina scomparsa da Mazara del Vallo diciassette anni fa. Leggi anche-> Isola dei Famosi, ultima bocciatura: la prossima puntata non andrà in onda Il caso è ritornato prepotentemente alla ribalta dopo le ultime novità nelle indagini. Tra false piste e perquisizioni, il programma Rai si trovava sul posto con un’inviata. Ma quest’ultima non ha potuto svolgere il suo lavoro, facendo infuriare il conduttore. La vita in diretta,ad ...

