Walking Dead: la stagione 11 arriverà con un grande evento (Di venerdì 21 maggio 2021) Ora che ci sono 10 stagioni e oltre 150 episodi in The Walking Dead, a volte sembra che AMC abbia esaurito tutto ciò che può fare con lo spettacolo di zombi. Ma nuovi shock continuano ad arrivare e Scott Gimple, chief chief content officer di AMC, ha accennato che un evento nella premiere della stagione 11 coglierà tutti alla sprovvista. Quanti episodi avrà la stagione 11? Anche se la stagione 11 sarà l'ultima uscita dello show, le cose sono tutt'altro che finite. Non solo la stagione avrà un lotto enorme di 24 episodi, ma una volta terminata, il franchise sposterà la sua attenzione sulla lista degli spin-off in lavorazione. Lo spin-off Sappiamo che Fear the Walking Dead tornerà per la settima stagione

