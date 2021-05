Virgin Galactic, è giunta l’ora X: sabato il primo dei quattro test di prova (Di venerdì 21 maggio 2021) Lo ha annunciato la compagnia di Richard Branson. Con la navicella schizza in orbita anche il titolo. I voli commerciali nello spazio dovrebbero cominciare nel 2022 (by Adobestock)Dopo mesi di continui rinvii finalmente ci siamo: sabato Virgin Galactic effettuerà il suo primo vero volo di prova nello spazio. Non è stato affatto un inizio di anno facile per la compagnia del magnate britannico Richard Branson, a causa di una serie di inconvenienti che hanno rallentato le operazioni del programma Spaceship Two, che si propone entro il 2022 di aprire i voli commerciali ai turisti. Già il test dello scorso dicembre fu bloccato per un problema ai motori, quindi dopo aver riparato il guasto il lancio riprogrammato a febbraio era stato nuovamente spostato a maggio per un non meglio specificato ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Lo ha annunciato la compagnia di Richard Branson. Con la navicella schizza in orbita anche il titolo. I voli commerciali nello spazio dovrebbero cominciare nel 2022 (by Adobestock)Dopo mesi di continui rinvii finalmente ci siamo:effettuerà il suovero volo dinello spazio. Non è stato affatto un inizio di anno facile per la compagnia del magnate britannico Richard Branson, a causa di una serie di inconvenienti che hanno rallentato le operazioni del programma Spaceship Two, che si propone entro il 2022 di aprire i voli commerciali ai turisti. Già ildello scorso dicembre fu bloccato per un problema ai motori, quindi dopo aver riparato il guasto il lancio riprogrammato a febbraio era stato nuovamente spostato a maggio per un non meglio specificato ...

