Vaccino-Pfizer, due miliardi di dosi in Europa. Oms: Efficaci su tutte le varianti! (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono in arrivo in Europa quasi altre due miliardi di dosi del Vaccino Pfizer-BioNTech. La Commissione europea ha firmato il contratto con la multinazionale americana per la fornitura di 1,8 miliardi di dosi del Vaccino contro il Covid e le sue varianti, per il periodo che va dal 2021 al 2023. Una buona notizia, unita alle Leggi su freeskipper (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono in arrivo inquasi altre duedidel-BioNTech. La Commissione europea ha firmato il contratto con la multinazionale americana per la fornitura di 1,8didelcontro il Covid e le sue varianti, per il periodo che va dal 2021 al 2023. Una buona notizia, unita alle

Advertising

SkyTG24 : Vaccino Pfizer, verso l'ok per i bimbi tra 6 mesi ed 11 anni agli inizi del 2022 - fattoquotidiano : Covid, l’annuncio di Pfizer-Biontech: “Si va verso l’ok al vaccino per i bimbi da 6 mesi a 11 anni a inizio 2022” - TgLa7 : #Pfizer, verso ok vaccino bimbi 6 mesi-11 anni a inizi 2022. Con via libera Autorita'.In prossimi 6 mesi esiti sperimentazione - MaxMiglietta2 : RT @doluccia16: 3° caso: mio suocero dopo 2ª dose non so se Pfizer o Moderna pressione 210 su 110, testa dolente con sensazioni strane. Lui… - brug71 : RT @FmMosca: Ma hanno poi salvato #Deutschebank con il vaccino #Pfizer ? Cosa volete ... sono un #complottista. 'CUI PRODEST' è la mia leg… -