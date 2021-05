Tante nuvole e qualche piovasco sparso

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 maggio 2021) Maurizio Signani ci accompagna a scoprire come sarà il tempo nel fine settimana a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’approfondimento di una profonda circolazione di bassa pressione sul mare del nord coinvoglierà da venerdì nuove e più umide correnti occidentali in grado di determinare il transito di nuova nuvolosità a partire dal pomeriggio e in serata. Accompagnata da nuove deboli precipitazioni sparse sulla Lombardia in nottata. Correnti più umide che accompagneranno il transito di una nuova e debole perturbazione sabato, ove il cielo sulla Lombardia risulterà molto nuvoloso ovunque con nuove precipitazioni sparse specie in montagna. Una pausa maggiormente stabile e soleggiata è attesa soltanto dalla giornata di domenica. Temperature attese in generale diminuzione nella giornata di sabato. Venerdì 21 maggio 2021 Tempo Previsto: Giornata che vedrà ...