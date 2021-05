Svolta Stellantis, addio ai vecchi concessionari Fiat (Di venerdì 21 maggio 2021) Stellantis ‘manda in pensione’ i vecchi concessionari Fiat. Da giugno 2023 si aprirà una nuova struttura di vendita. TORINO – Stellantis manda in pensione i vecchi concessionari Fiat. Per cambiare passo e allinearsi alle variazioni normative, la casa automobilistica ha deciso di aprire una nuova struttura di vendita da giugno 2023 e dire addio ai vecchi concessionari Fiat. La lettera di disdetta è attesa per fine maggio. L’azienda sembra essere intenzionata a disdire tutta le rete e consentire nei prossimi due anni a tutti i negozi di aggiornarsi sulle nuove normative per vendere direttamente on-line. Una rete distribuzione destinata a portare benefici ai clienti in un mondo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 21 maggio 2021)‘manda in pensione’ i. Da giugno 2023 si aprirà una nuova struttura di vendita. TORINO –manda in pensione i. Per cambiare passo e allinearsi alle variazioni normative, la casa automobilistica ha deciso di aprire una nuova struttura di vendita da giugno 2023 e direai. La lettera di disdetta è attesa per fine maggio. L’azienda sembra essere intenzionata a disdire tutta le rete e consentire nei prossimi due anni a tutti i negozi di aggiornarsi sulle nuove normative per vendere direttamente on-line. Una rete distribuzione destinata a portare benefici ai clienti in un mondo ...

