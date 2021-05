Subappalto libero, i sindacati pronti allo sciopero generale (Di venerdì 21 maggio 2021) Le bozze si susseguono e hanno sempre un punto confermato: Subappalto senza soglia. Stiamo parlando del decreto Semplificazioni, un provvedimento che dovrebbe andare in consiglio dei ministri la prossima settimana. Ma che nel governo ha un’urgenza quanto meno sospetta. Si tratterebbe del primo provvedimento legato al Pnrr e della prima riforma chiesta dalla commissione Europea come condizione per erogare i 200 miliardi del Recovery fund. IN REALTÀ LA REAZIONE FURIOSA dei sindacati – che con gli edili minacciavano già lo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 21 maggio 2021) Le bozze si susseguono e hanno sempre un punto confermato:senza soglia. Stiamo parlando del decreto Semplificazioni, un provvedimento che dovrebbe andare in consiglio dei ministri la prossima settimana. Ma che nel governo ha un’urgenza quanto meno sospetta. Si tratterebbe del primo provvedimento legato al Pnrr e della prima riforma chiesta dalla commissione Europea come condizione per erogare i 200 miliardi del Recovery fund. IN REALTÀ LA REAZIONE FURIOSA dei– che con gli edili minacciavano già lo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

aniramiznat : RT @24Mattino: Maurizio #Landini, @cgilnazionale: 'In un paese in cui si continua a morire sul lavoro, la logica del subappalto libero e de… - 24Mattino : Maurizio #Landini, @cgilnazionale: 'In un paese in cui si continua a morire sul lavoro, la logica del subappalto li… -