Sette giorni col turbo e balzo-record | Formigli proietta la Meloni in orbita | sondaggio | dove vola FdI

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 maggio 2021) Altro giro, altro, altro guizzo per Giorgiae i Fratelli d'Italia. La rilevazione in questione è quella proposta da Corradoa PiazzaPulita, nella puntata on onda su La7 giovedì 20 maggio. E i numeri parlano chiarissimo: negli ultimi, FdI guadagna un ulteriore 0,5%, schizzando al 18,5 per cento. Il partito dellastando alIndex Research è al terzo posto, ma la forbice è strettissima. Primo partito sempre la Lega, che perde però lo 0,3% e si assesta al 20% tondo tondo. Quindi il Pd, che tracolla dello 0,5% in una settimana e scende al 19,5 per cento. Quarta piazza per il M5s, dato in ascesa di 0,2 punti percentuali al 16,2 per cento. E ancora, Forza Italia quasi invariata: lascia sul tappeto lo 0,1% e si ...