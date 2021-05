Serie A 2020/2021, statistiche ultima giornata: maledizione Milan contro l’Atalanta (Di venerdì 21 maggio 2021) ultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, le cinque partite più importanti del turno si giocheranno domenica 23 maggio alle 20,45: le gare come noto valgono per le zone Champions League, Europa League e Conference League. l’Atalanta ospita il Milan: i rossoneri hanno vinto solo uno degli ultimi 11 match nel torneo contro i nerazzurri (sei pareggi e quattro sconfitte), il 16 febbraio 2019 successo per 3-1 nell’ex stadio Atleti Azzurri d’Italia. La squadra di Gasperini invece ha trionfato 5-0 con il Diavolo su questo campo il 22 dicembre 2019, solo una volta nella loro storia i bergamaschi si sono aggiudicati due incontri casalinghi consecutivi nella competizione contro Rebic e compagni (tra il 2006 e il 2008). Arbitra ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021)del campionato di, le cinque partite più importanti del turno si giocheranno domenica 23 maggio alle 20,45: le gare come noto valgono per le zone Champions League, Europa League e Conference League.ospita il: i rossoneri hanno vinto solo uno degli ultimi 11 match nel torneoi nerazzurri (sei pareggi e quattro sconfitte), il 16 febbraio 2019 successo per 3-1 nell’ex stadio Atleti Azzurri d’Italia. La squadra di Gasperini invece ha trionfato 5-0 con il Diavolo su questo campo il 22 dicembre 2019, solo una volta nella loro storia i bergamaschi si sono aggiudicati due incontri casalinghi consecutivi nella competizioneRebic e compagni (tra il 2006 e il 2008). Arbitra ...

