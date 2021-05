Punta al rialzo la performance dei mercati europei (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, confermando la buona impostazione dell’avvio. Nel frattempo, giungono segnali rialzisti dai future sugli indici americani lasciando presagire una partenza tonica per la borsa di Wall Street, più tardi. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.879,4 dollari l’oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,71%. In discesa lo spread, che retrocede a quota +109 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,97%. Nello scenario borsistico europeo piccoli passi in avanti per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari, con il FTSE MIB che mette a segno la stessapositiva del Vecchio Continente, confermando la buona impostazione dell’avvio. Nel frattempo, giungono segnali rialzisti dai future sugli indici americani lasciando presagire una partenza tonica per la borsa di Wall Street, più tardi. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.879,4 dollari l’oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,71%. In discesa lo spread, che retrocede a quota +109 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,97%. Nello scenario borsistico europeo piccoli passi in avanti per ...

Ultime Notizie dalla rete : Punta rialzo Borse europee in rally con auto e tlc, a Piazza Affari frena UniCredit ...settimanali dei sussidi di disoccupazione (ai minimi dall'inizio della pandemia) e il rialzo del ... Nonostante il freno imposto dai titoli bancari, Piazza Affari punta ancora verso quota 25mila punti ...

S&P 500: indice punta ai 4.200 punti ... dove passano la trendline che unisce i massimi del 16 febbraio e 16 marzo 2021 e il 38,2% del ritracciamento di Fibonacci disegnato su tutta la gamba di rialzo iniziata il 5 marzo 2021. A questo ...

Altra seduta in rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+1,22%) (Teleborsa) - Andamento positivo per l'indice delle società High Tech italiane, che segue l'andamento tonico evidenziato dall' EURO STOXX Technology. Il comparto tecnologico a Mi ...

