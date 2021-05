Non solo l'Inter. Ecco Oaktree: già due club. E c'è pure l'Nba (Di venerdì 21 maggio 2021) Il quotidiano definisce il fondo una potenza mondiale . Una scalata che ora vede il fondo coinvolto anche nel calcio . Non solo l'Inter. Nel 2020, in tandem con il produttore cinematografico Capton, ... Leggi su interdipendenza (Di venerdì 21 maggio 2021) Il quotidiano definisce il fondo una potenza mondiale . Una scalata che ora vede il fondo coinvolto anche nel calcio . Nonl'. Nel 2020, in tandem con il produttore cinematografico Capton, ...

Advertising

RobertoBurioni : Un'ottima iniziativa di Burger King. Vaccineranno non solo i loro 4000 dipendenti, ma altrettanti dipendenti di ris… - borghi_claudio : Vale la pena di ricordare che essendo rimasta in arancione solo la Valle d'Aosta (e non essendoci alcun volo Roma-A… - RobertoBurioni : La scelta non è solo tra vaccinarsi o ammalarsi di COVID-19. La scelta è anche se infettare gli altri (magari senza… - saradile_ : non noi che siamo esauste e vogliamo solo piangere,,,, - alexand08669566 : RT @guardoidettagli: il cielo non è solo il nostro, ma il battito sì -