Moon Samurai è un ispirato action platform ambientato in un mondo cyberpunk

(Di venerdì 21 maggio 2021) Lo sviluppatore russo Nunchaku Games ha annunciato, unadventurein 2Din un. Il gioco uscirà su PC, Mac e Nintendo Switch. Sebbene Nunchaku Games al momento non abbia intenzione di lanciare il gioco su piattaforme Xbox o PlayStation, gli sviluppatori stanno "considerando" la possibilità. Al momento, non è stata comunicata una data di uscita. Leggi altro...

Nunchaku Games ha annunciato, un nuovo action/platform in pixel 2D ambientato in un mondo cyberpunk. Il gioco è previsto su PC, Mac e Nintendo Switch. Gli sviluppatori stanno considerando anche un'uscita su Xbox e ...Nunchaku Games ha annunciato Moon Samurai, un nuovo action/platform in pixel 2D ambientato in un mondo cyberpunk. Il gioco è previsto su PC, Mac e Nintendo Switch. Gli sviluppatori stanno considerando ...Nata nell'agosto 2020, Nunchaku Games è una piccola software house indipendente russa con sede a San Pietroburgo; gli sviluppatori sono attualmente al lavoro sul loro primo progetto che prende il ...