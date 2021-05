Monet in mostra: l’anima dell’artista soffocata da un mare di pixel (Di venerdì 21 maggio 2021) mostra straordinaria a Napoli. Monet come non l’avete mai visto. Dopo i successi di Bruxelles, Barcellona, Torino e Milano, finalmente a anche a Napoli. Venghinosiorivenghino. La mostra alla chiesa di San Potito è effettivamente molto particolare, una vera e propria esperienza fondata sull’uso spinto della tecnologia digitale. La proiezione delle opere di Monet su un migliaio di metri quadri di pannelli, pavimento compreso. Un magnifico luna park dell’immagine d’autore. Immerso tra i fiori proiettati dal soffitto alle pareti e a tratti anche sui pavimenti lo spettatore dovrebbe entrare nell’atmosfera e nel sentire del pittore. Accatastate lungo una parete, in artistico disordine, alcune tele stanno. Il presentatore della mostra elogia la società straniera che propone questo nuovo modo di esporre opere ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021)straordinaria a Napoli.come non l’avete mai visto. Dopo i successi di Bruxelles, Barcellona, Torino e Milano, finalmente a anche a Napoli. Venghinosiorivenghino. Laalla chiesa di San Potito è effettivamente molto particolare, una vera e propria esperienza fondata sull’uso spinto della tecnologia digitale. La proiezione delle opere disu un migliaio di metri quadri di pannelli, pavimento compreso. Un magnifico luna park dell’immagine d’autore. Immerso tra i fiori proiettati dal soffitto alle pareti e a tratti anche sui pavimenti lo spettatore dovrebbe entrare nell’atmosfera e nel sentire del pittore. Accatastate lungo una parete, in artistico disordine, alcune tele stanno. Il presentatore dellaelogia la società straniera che propone questo nuovo modo di esporre opere ...

