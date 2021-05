Mercato Juve: svelata l'offerta folle a Buffon, resta in Italia (Di venerdì 21 maggio 2021) L'ex ad del Milan, che già in passato tentò di portare Gigi Buffon proprio nei rossoneri, secondo la Gazzetta dello Sport si sarebbe fatto avanti facendogli la proposta di approdare nel club ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 21 maggio 2021) L'ex ad del Milan, che già in passato tentò di portare Gigiproprio nei rossoneri, secondo la Gazzetta dello Sport si sarebbe fatto avanti facendogli la proposta di approdare nel club ...

Advertising

forumJuventus : [GdS] Ronaldo pronto a restare alla Juve con grandi acquisti sul mercato ?? - Gazzetta_it : #calciomercato panchine: la #Juventus aspetta il sì di #Zidane, il #RealMadrid ha pronto un biennale per #Allegri - wars_forever : RT @junews24com: Calciomercato Juve: guerra all'Inter per un difensore. I dettagli - - junews24com : Calciomercato Juve: guerra all'Inter per un difensore. I dettagli - - Fprime86 : RT @sportmediaset: #Juve, Buffon e l'sms 'folle': Galliani e l'idea di portarlo al Monza. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juve Un cappuccino con Sconcerti: De Paul, il centrocampista utile a qualsiasi club. Guadagna poco, sa fare tutto Sarebbe ideale per la Juve come centrocampista avanzato dietro ai due mediani Bentancur e Rabiot. ... Nessun centrocampista sul mercato italiano sarà più determinante di De Paul. Può colmare da solo ...

Mercato Juve: svelata l'offerta folle a Buffon, resta in Italia Gianluigi Buffon sta decidendo in queste ore il suo futuro. Il portiere di Carrara, che ha già annunciato che lascerà la Juventus al termine della stagione, ha deciso di proseguire la sua carriera tra ...

Juve, la verità su Gattuso e le voci di mercato Calciomercato.com May 21, 2021, 11:05 AM GMT+2 E allora la Juve si sta muovendo in tutte le direzioni. Nelle ultime ore dalla Spagna e dalla Francia si sono fatte sempre più frequenti le voci che vorrebbero la Vecchia Signora interessata ad ...

Sconcerti: "De Paul perfetto per il Napoli: sapete quanto guadagna?" Ne ha parlato Mario Sconcerti nel suo editoriale per calciomercato.com: "Il giocatore più necessario del mercato è l’unico centrocampista ... Sarebbe ideale per la Juve come centrocampista avanzato ...

Sarebbe ideale per lacome centrocampista avanzato dietro ai due mediani Bentancur e Rabiot. ... Nessun centrocampista sulitaliano sarà più determinante di De Paul. Può colmare da solo ...Gianluigi Buffon sta decidendo in queste ore il suo futuro. Il portiere di Carrara, che ha già annunciato che lascerà la Juventus al termine della stagione, ha deciso di proseguire la sua carriera tra ...E allora la Juve si sta muovendo in tutte le direzioni. Nelle ultime ore dalla Spagna e dalla Francia si sono fatte sempre più frequenti le voci che vorrebbero la Vecchia Signora interessata ad ...Ne ha parlato Mario Sconcerti nel suo editoriale per calciomercato.com: "Il giocatore più necessario del mercato è l’unico centrocampista ... Sarebbe ideale per la Juve come centrocampista avanzato ...