Matrimoni e ricevimenti protocollo: dal numero di invitati alle regole da rispettare (Di venerdì 21 maggio 2021) E' molta l'attesa per la giornata di oggi 21 maggio 2021 perché, come sempre al venerdì, il Governo si pronuncerà sulle nuove regole anti contagio da rispettare dopo il monitoraggio sui nuovi dati relativi a questa pandemia. E, secondo le indiscrezioni trapelate in questi giorni, questo nuovo decreto sarà importante perché conterrà anche tutte le nuove disposizioni sui Matrimoni e sui ricevimenti che, in questi mesi, erano stati fortemente condizionati dall'impossibilità di essere celebrati con tante persone al seguito. Col mese di giugno invece qualcosa dovrebbe sbloccarsi e i Matrimoni dovrebbero tornare a essere celebrati in "normalità", pur rispettando alcune regole base per evitare assembramenti e innalzare così il rischio dei contagi. Ecco le ultime news su ...

