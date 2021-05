L'uomo è una corda tesa tra vocazione e passione (Di venerdì 21 maggio 2021) Nel romanzo di Andrea Salonia, "odiodio", la storia di un ragazzo che conosce l'amore per la religione e quello per la carne Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 maggio 2021) Nel romanzo di Andrea Salonia, "odiodio", la storia di un ragazzo che conosce l'amore per la religione e quello per la carne

Advertising

rubio_chef : Non posso accettare che un uomo possa anche solo pensare una roba del genere, che un giornalista possa scrivere un… - stebellentani : A Bologna un uomo ha inviato una frase romantica da una canzone di Battiato alla moglie. Lei pensava fosse uscito d… - il_pucciarelli : Non vorrei smentire Conti, ma l'appellativo renziano/a viene utilizzato comunemente, per uomini e donne, basta apri… - freakyplanets : @gieffepparo Perché dovrebbe effettuare una transazione da donna a uomo? Ricorda che il 'non binary' è appunto ques… - ruggierofilann4 : #tassadisuccessione UNA RISPOSTA SBAGLIATA DA PARTE DI UN GRANDE UOMO. NULLA E' PIU' INGIUSTO CHE FAR PARTI UGUALI FRA DISUGUALI. -