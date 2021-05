IPTV e streaming illegale in Italia: beccati in migliaia, in arrivo multe salatissime (Di venerdì 21 maggio 2021) Denunce e un milione e mezzo di abbonamenti illegali oscurati: il pezzotto costerà caro a tanti furbetti. Raid della Guardia di Finanza contro lo streaming illegale (by Adobestock) Duro colpo inferto al pezzotto: dopo l’ Operazione Blackout condotta la scorsa settimana dalla polizia postale, ora la Guardia di Finanza di Milano (coordinata dalla Procura di Roma) ha individuato in Svizzera ed in Sicilia due centrali pirata, ed è immediatamente scattato il sequestro. Per chi cadesse dalle nuvole, l’IPTV (Internet Protocol Television) è un sistema di trasmissione usato per ricevere segnali televisivi tramite connessioni internet a banda larga, sul quale verte buona parte del traffico di contenuti strappati illegalmente alle maggiori pay-tv, come Sky, DAZN, Netflix e tante altre. Il danno arrecato alle TV si aggira ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Denunce e un milione e mezzo di abbonamenti illegali oscurati: il pezzotto costerà caro a tanti furbetti. Raid della Guardia di Finanza contro lo(by Adobestock) Duro colpo inferto al pezzotto: dopo l’ Operazione Blackout condotta la scorsa settimana dalla polizia postale, ora la Guardia di Finanza di Milano (coordinata dalla Procura di Roma) ha individuato in Svizzera ed in Sicilia due centrali pirata, ed è immediatamente scattato il sequestro. Per chi cadesse dalle nuvole, l’(Internet Protocol Television) è un sistema di trasmissione usato per ricevere segnali televisivi tramite connessioni internet a banda larga, sul quale verte buona parte del traffico di contenuti strappati illegalmente alle maggiori pay-tv, come Sky, DAZN, Netflix e tante altre. Il danno arrecato alle TV si aggira ...

