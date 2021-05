Il Giubileo della crescita. L’idea di Confindustria secondo Messori (Di venerdì 21 maggio 2021) Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, lo aveva detto giusto giusto nell’ultima relazione annuale degli Industriali: il Giubileo del 2025 può essere per Roma e soprattutto per l’Italia un’occasione imperdibile di rilancio e rinascita nazionale, dopo le devastazioni della pandemia. Ora, dagli auspici, si è fatto un passo in avanti: Confindustria e gli imprenditori si impegnano a predisporre un grande progetto per trasformare due eventi di portata simbolica planetaria in altrettanti volani per la crescita. Ovvero, il prossimo Giubileo del 2025 e le celebrazioni per il bimillenario della morte di Cristo nel 2033. D’altronde, come spiegato da Bonomi nel corso di una conferenza stampa, il Recovery Plan, “è un piano che indica una serie di interventi per il rilancio ma ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 maggio 2021) Carlo Bonomi, presidente di, lo aveva detto giusto giusto nell’ultima relazione annuale degli Industriali: ildel 2025 può essere per Roma e soprattutto per l’Italia un’occasione imperdibile di rilancio e rinascita nazionale, dopo le devastazionipandemia. Ora, dagli auspici, si è fatto un passo in avanti:e gli imprenditori si impegnano a predisporre un grande progetto per trasformare due eventi di portata simbolica planetaria in altrettanti volani per la. Ovvero, il prossimodel 2025 e le celebrazioni per il bimillenariomorte di Cristo nel 2033. D’altronde, come spiegato da Bonomi nel corso di una conferenza stampa, il Recovery Plan, “è un piano che indica una serie di interventi per il rilancio ma ...

Advertising

AnnickQuemper : RT @CarloBonomi_: Oggi lanciamo un importate progetto al fine di contribuire alla focalizzazione del #PNRR per traguardare due eventi che v… - BPezzano : @CarloBonomi_ miserabile privo di dignità, tu stai alle disuguaglianze sociali, come l'olio sulla guallera! Non sve… - PremioBeneduce : RT @Confindustria: #Giubileo 2025 e Bimillenario della Crocefissione devono diventare un progetto strategico per #Roma capitale e per tutta… - PremioBeneduce : RT @Confindustria: Nel 2025 cadrà il grande #Giubileo, che rientra negli anni di programmazione del #PNRR. Nel 2033, inoltre, si celebrerà… - PremioBeneduce : RT @CarloBonomi_: Oggi lanciamo un importate progetto al fine di contribuire alla focalizzazione del #PNRR per traguardare due eventi che v… -