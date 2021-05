Giusy Buscemi, il segreto per sentirsi bene: la rivelazione dell’attrice (Di venerdì 21 maggio 2021) La splendida attrice Giusy Buscemi, che in Un passo dal cielo 6 è Manuela, ha svelato qual è il suo segreto per sentirsi bene: scopriamo cosa ha voluto raccontare. Il segreto di Giusy Buscemi (Instagram)L’attrice ed ex modella Giusy Buscemi è stata una delle protagoniste di questa sesta stagione di Un passo dal cielo. Stasera in prima serata su Rai 1 andranno in onda le ultime puntate dello show ambientato sulle Dolomiti, e che ha riscosso come sempre un grande successo. In Un passo dal cielo Giusy interpreta Manuela Nappi, la sorella del commissario Nappi. I due fratelli si sono trovati coinvolti in questa stagione in un’indagine molto delicata e nell’ultimo periodo sono emerse dei ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) La splendida attrice, che in Un passo dal cielo 6 è Manuela, ha svelato qual è il suoper: scopriamo cosa ha voluto raccontare. Ildi(Instagram)L’attrice ed ex modellaè stata una delle protagoniste di questa sesta stagione di Un passo dal cielo. Stasera in prima serata su Rai 1 andranno in onda le ultime puntate dello show ambientato sulle Dolomiti, e che ha riscosso come sempre un grande successo. In Un passo dal cielointerpreta Manuela Nappi, la sorella del commissario Nappi. I due fratelli si sono trovati coinvolti in questa stagione in un’indagine molto delicata e nell’ultimo periodo sono emerse dei ...

Advertising

raulcarra69 : RT @Salvo72576991: Tweet di apprezzamento per la bravura e bellezza di Giusy Buscemi #UnPassoDalCielo6 - michelespione90 : RT @Salvo72576991: Tweet di apprezzamento per la bravura e bellezza di Giusy Buscemi #UnPassoDalCielo6 - guancianardii : RT @Salvo72576991: Tweet di apprezzamento per la bravura e bellezza di Giusy Buscemi #UnPassoDalCielo6 - passodalcielo6 : RT @Salvo72576991: Tweet di apprezzamento per la bravura e bellezza di Giusy Buscemi #UnPassoDalCielo6 - Salvo72576991 : Tweet di apprezzamento per la bravura e bellezza di Giusy Buscemi #UnPassoDalCielo6 -