Giro d’Italia 2021 | neve in arrivo sul Passo Giau e temperature rigide

Il Giro d'Italia 2021 entrerà veramente nel vivo a partire da domani, quando la frazione del Monte Zoncolan sarà la prima di ben cinque tapponi di altissima montagna sulle Alpi. Senza dimenticare la cronometro finale di Milano, lunga ben 30 km. Egan Bernal resta il favorito n.1, anzi proprio sulle salite più dure potrebbe scavare solchi ancora più marcati nei confronti della concorrenza. Tuttavia la storia insegna: mai dare nulla per scontato alla Corsa Rosa. Un'ulteriore variabile sarà rappresentata dal meteo. Lunedì 24 maggio si svolgerà la sedicesima tappa, 212 km da Sacile a Cortina d'Ampezzo: probabilmente sarà la più dura in assoluto del Giro d'Italia. I corridori dovranno affrontare in successione La Crosetta, Passo Fedaia (14 km al 7,6%, con la parte finale che presenta punte ...

