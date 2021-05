Gaza, per ora regge la tregua tra Israele e Hamas. Tel Aviv verso la revoca dell’emergenza (Di venerdì 21 maggio 2021) La tregua è in vigore dalle 2 di notte: dopo 11 giorni di conflitto, Israele e Hamas hanno fermato le ostilità annunciando la conclusione delle rispettive operazioni militari, ‘Guardiano del Muro’ e ‘Spada di Gerusalemme’. Il cessate il fuoco per ora regge, anzi Tel Aviv si avvicina alla revoca delle misure d’emergenza, le restrizioni nella vita quotidiana imposte alla popolazione del sud e del centro del Paese durante i giorni di battaglia. Cruciale il ruolo di mediazione di Egitto e Qatar, come ha ricordato anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Intanto le squadre di soccorso hanno estratto stamane fra le macerie a Gaza i corpi di 9 vittime degli attacchi aerei israeliani degli ultimi giorni: tra loro anche il corpo di un bambino rimasto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Laè in vigore dalle 2 di notte: dopo 11 giorni di conflitto,hanno fermato le ostilità annunciando la conclusione delle rispettive operazioni militari, ‘Guardiano del Muro’ e ‘Spada di Gerusalemme’. Il cessate il fuoco per ora, anzi Telsi avvicina alladelle misure d’emergenza, le restrizioni nella vita quotidiana imposte alla popolazione del sud e del centro del Paese durante i giorni di battaglia. Cruciale il ruolo di mediazione di Egitto e Qatar, come ha ricordato anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Intanto le squadre di soccorso hanno estratto stamane fra le macerie ai corpi di 9 vittime degli attacchi aerei israeliani degli ultimi giorni: tra loro anche il corpo di un bambino rimasto ...

