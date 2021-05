Gaza: arrivata delegazione Egitto per colloqui con Hamas (Di venerdì 21 maggio 2021) La delegazione della sicurezza egiziana è arrivata a Gaza attraverso il checkpoint di Beit Hanoun nel nord della Striscia "per completare i colloqui sul cessate il fuoco" tra Israele e Hamas. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Ladella sicurezza egiziana èattraverso il checkpoint di Beit Hanoun nel nord della Striscia "per completare isul cessate il fuoco" tra Israele e. Lo ...

rtl1025 : ?? La delegazione della sicurezza egiziana è arrivata a #Gaza attraverso il checkpoint di Beit Hanoun nel nord della… - valenti30146835 : RT @Activnews24: È entrata in vigore alle 2 la tregua del conflitto tra israeliani e palestinesi. Ieri sera il gabinetto di sicurezza israe… - Activnews24 : È entrata in vigore alle 2 la tregua del conflitto tra israeliani e palestinesi. Ieri sera il gabinetto di sicurezz… - teletext_ch_it : Gaza, è arrivata la tregua - MonicaRBedana : Ho avuto freddo,e caldo,e il groppo.Ho continuato a lavorare,mandando giù. Per la traduzione di BH Lévy su Gaza e I… -

Vedo la devastazione a Gaza e mi sento male allo stomaco. Sono arrabbiata e affranta, perché i ...

Striscia di Gaza: Romanelli (parroco), “gioia per il cessate il fuoco. La gente è stremata. Oggi Via Crucis per tutte le vittime della guerra” Ci sarà anche la piccola parrocchia cattolica della Sacra Famiglia di Gaza, meno di 120 fedeli, unita in preghiera, nella veglia di Pentecoste, che sarà celebrata domani a Gerusalemme. "Il Papa ha inv ...

