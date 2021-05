ERG | Fitch conferma il rating BBB- con outlook stabile

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) –s hato per ERG, società attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e quotata sull’MTA, un Long Term Issuer Default(IDR) di BBB- coned un senior unsecureddi BBB-. Lada parte dell’agezia di“riflette la solidità del profilo aziendale, la resilienza del modello di business e il portafoglio di asset del gruppo nonché le modalità di vendita “quasi regolate”, con l’obiettivo che circa l’80% dell’EBITDA sia stabilizzato da tariffe determinate attraverso partecipazione ad aste competitive o Power Purchase Agreements (PPA) di lungo termine”, sottolinea la società in una nota. Iltiene conto inoltre dei nuovi ...

Paolo Merli, il nuovo amministratore delegato del gruppo controlla ...