Elisa Isoardi | «Dopo Salvini nessun altro | non pratico più da allora»

(Di venerdì 21 maggio 2021)ieri sera è stata ospite di Venus Club; la conduttrice ha parlato anche della sua vita sentimentale, citando Matteo, suo ex compagno, e Raimondo Todaro con il quale ha fatto coppia in Ballando con le Stelle. Ma cosa ha detto? Leggi anche: Venus Club, chi è Ester Viola? Età, marito, figli, blog,...

ANNAMARIAPOMARE : @IsolaDeiFamosi questo lagnoso maleducato prepotente rancoroso che si piglia con la sua simile persia e' nella list… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Se adesso sei così chiama...' #ElisaIsoardi fuori controllo L'appello tv a #Salvini - tempoweb : 'Se adesso sei così chiama...' #ElisaIsoardi fuori controllo L'appello tv a #Salvini - LadyNews_ : #ElisaIsoardi conferma la versione di #RaimondoTodaro: 'Non c'è mai stato nulla, nemmeno il bacio di scena' - zazoomblog : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro tra flirt e smentite: le contraddizioni - #Elisa #Isoardi #Raimondo #Todaro -

: il suo abito nero con lo spacco ci è piaciuto molto. Come creare un look simile, dalla scelta delle scarpe al beauty ..., flirt con Raimondo Todaro?/ "A Ballando neanche un bacio di scena"Elisa Isoardi: il suo abito nero con lo spacco ci è piaciuto molto. Come creare un look simile, dalla scelta delle scarpe al beauty look.Elisa Isoardi rompe il silenzio durante il programma "Venus club" e rivela tutta la verità sul suo rapporto con Raimondo Todaro ...