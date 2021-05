Ecco il chip sottocutaneo più piccolo del mondo | è invisibile a occhio nudo | si inietta e misura la temperatura

(Di venerdì 21 maggio 2021) Leggimi l’articolo I ricercatori della Columbia University hanno svelato unminuscolo da impiantare nel corpo tramite iniezione intramuscolare. È grande quanto un acaro della polvere ecostantemente la. In futuro misurerà anche la pressione sanguigna Unminuscolo,, completamente funzionante e che può essereto facilmente nel corpo umano con una semplice iniezione intramuscolare. È questo l’interessante risultato presentato dal team di ingegneri e ricercatori della Columbia University. A rendere l’esperimento così interessante sono, come detto, le dimensioni estremamente contenute delmeno di 0,1 millimetri cubi, una ...

