DIRETTA Giro d’Italia 2021, Ravenna-Verona LIVE: soltanto 3? di vantaggio per i tre fuggitivi (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 15.21 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi: Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli – Sidermec). 15.18 Grazie al forcing della formazione sudafricana il vantaggio dei tre fuggitivi è sceso a 3?. 15.15 Tornando alla corsa, il team Qhubeka Assos si è portato in testa al gruppo in favore di Giacomo Nizzolo. 15.11 Si è partiti da Ravenna, dove riposa il Sommo Poeta, per percorrere tutta la pianura del Ferrarese, del Polesine e del Mantovano fino a Verona, dove Alighieri visse in esilio. 15.08 La tappa odierna è totalmente dedicata al padre della lingua italiana, Dante Alighieri nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL15.21 Ricordiamo i nomi dei tre: Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli – Sidermec). 15.18 Grazie al forcing della formazione sudafricana ildei treè sceso a 3?. 15.15 Tornando alla corsa, il team Qhubeka Assos si è portato in testa al gruppo in favore di Giacomo Nizzolo. 15.11 Si è partiti da, dove riposa il Sommo Poeta, per percorrere tutta la pianura del Ferrarese, del Polesine e del Mantovano fino a, dove Alighieri visse in esilio. 15.08 La tappa odierna è totalmente dedicata al padre della lingua italiana, Dante Alighieri nel ...

Giro d'Italia, la 13ª tappa Ravenna-Verona. Fuga a tre | La diretta

