De Luca in diretta frena l'entusiasmo: "In Campania mascherina tutta l'estate" (Di venerdì 21 maggio 2021) Come ogni venerdì il presidente della regione Vincenzo De Luca è intervenuto in diretta social per fare il punto della situazione sulla questione Covid in Campania e sulle iniziative in campo per la ripresa in sicurezza delle attività anche in vista della stagione estiva. De Luca in diretta Possiamo cominciare a dire che l'Italia inizia a respirare

