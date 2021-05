Covid, via libera esperti Ema a monoclonale Gsk - Vir (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. - Via libera del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema all'anticorpo monoclonale sotrovimab di GlaxoSmithKline (Gsk) e Vir Biotechnology ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. - Viadel Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema all'anticorposotrovimab di GlaxoSmithKline (Gsk) e Vir Biotechnology ...

Advertising

borghi_claudio : Mannaggia, e adesso avremo Cartabellotta Galli e Crisanti che diranno di non aver capito nulla e chiederanno scusa… - martaottaviani : E comunque complimenti a @RegLombardia. Ieri sera a prenotare il vaccino ho impiegato tre minuti di orologio. Numer… - MediasetTgcom24 : Draghi alla cabina di regia: 'Ora coprifuoco alle 23, via dal 21/6' #covid - MariaCuscela10 : #Alagnavalsesia è il primo paese #alpino #Covid #free, il #sindaco: 'Un messaggio fondamentale per il #turismo'… - Profilo3Marco : RT @eziomauro: Covid, Draghi al Global health summit: 'L'Italia è per la sospensione temporanea dei brevetti'. Big Pharma: '3,5 mld dosi a… -