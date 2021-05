Covid, due decessi oggi in Abruzzo per il virus, registrati 67 casi positivi (Di venerdì 21 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 73493* i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 67 nuovi casi (di età compresa tra 9 mesi e 89 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato in carico ad altra Regione) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 23, di cui 13 residenti in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti e 6 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 casi e sale a 2465 (si tratta di 2 donne della provincia di Pescara, il cui decesso risale ai giorni scorsi, ma è stato comunicato solo oggi dalla Asl). Nel numero dei casi positivi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 21 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 73493* ial19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 67 nuovi(di età compresa tra 9 mesi e 89 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato in carico ad altra Regione) Icon età inferiore ai 19 anni sono 23, di cui 13 residenti in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti e 6 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2e sale a 2465 (si tratta di 2 donne della provincia di Pescara, il cui decesso risale ai giorni scorsi, ma è stato comunicato solodalla Asl). Nel numero dei...

