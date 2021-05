Copasir, Salvini: mai un amico dell'Iran alla presidenza (Di venerdì 21 maggio 2021) "Sicuramente in un momento delicato come questo, con Israele sotto attacco, la Lega non darà mai il suo consenso a qualcuno che ha amicizia con un regime come quello Iraniano che vorrebbe cancellare ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) "Sicuramente in un momento delicato come questo, con Israele sotto attacco, la Lega non darà mai il suo consenso a qualcuno che ha amicizia con un regime come quelloiano che vorrebbe cancellare ...

Ultime Notizie dalla rete : Copasir Salvini Copasir, Salvini: mai un amico dell'Iran alla presidenza Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, durante un punto stampa, a proposito della presidenza del Copasir. Alla possibilità che invece di Adolfo Urso possa essere Ignazio La Russa il ...

Salvini critica Letta: 'E' un radical chic, figlio dei salotti' Così Salvini in un colloquio con il Foglio parla di Enrico Letta: 'Gli piacerebbe che noi uscissimo ... Il fronte Copasir: leader della Lega rivela di aver telefonato al presidente Volpi e di avergli '...

Copasir, dopo 3 mesi di stallo Volpi molla la presidenza. La mossa di Salvini: fa dimettere tutti i leghisti… Il Fatto Quotidiano Copasir, Salvini: mai un amico dell'Iran alla presidenza Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, durante un punto stampa, a proposito della presidenza del Copasir.Alla possibilità che invece di Adolfo Urso possa essere Ignazio La Russa il ...

Intreccio 007 e politica: le dimissioni del presidente del Copasir che - inviso a Salvini e ad altri membri del Comitato - potrebbe non poter contare dei 6 voti su 10 necessari alla sua nomina. Cosa racconta l'impasse al Copasir? Intanto, fotografa la guerra ...

