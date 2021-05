Conferenza stampa Cosmi: «Simy lascerà Crotone. Ounas è un ospite» (Di venerdì 21 maggio 2021) Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Serse Cosmi ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina. LA GARA – «Non è questa l’unica settimana mirata non solo all’aspetto tattico o tecnico ma motivazionale. Per tanti può essere gara di addio alla Serie A, per altri un semplice arrivederci, per cui ci sono motivi individuali che sommati ai generali possono permetterci di poter salutare questa stagione nel miglior modo possibile. Tutte e due le squadre – con le dovute proporzioni – non abbiamo fatto la stagione che volevamo fare all’inizio, ma entrambe hanno trovato due bomber: Simy e Vlahovic». ASSENZE – «Non ci saranno Magallan e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Serse, tecnico del, ha parlato inalla vigilia della gara contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Serseha parlato inalla vigilia della gara contro la Fiorentina. LA GARA – «Non è questa l’unica settimana mirata non solo all’aspetto tattico o tecnico ma motivazionale. Per tanti può essere gara di addio alla Serie A, per altri un semplice arrivederci, per cui ci sono motivi individuali che sommati ai generali possono permetterci di poter salutare questa stagione nel miglior modo possibile. Tutte e due le squadre – con le dovute proporzioni – non abbiamo fatto la stagione che volevamo fare all’inizio, ma entrambe hanno trovato due bomber:e Vlahovic». ASSENZE – «Non ci saranno Magallan e ...

Advertising

marattin : Sono stato alla conferenza stampa in cui la Lega ha presentato le proprie proposte in materia fiscale (così come as… - borghi_claudio : Live: conferenza stampa su proposte fisco Lega - Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Domani, giovedì #20maggio alle ore 16, il Presidente Draghi terrà una #conferenzastampa con il Ministro… - TuttoFanta : ??#CROTONE, conferenza stampa: ?In porta giocherà #Crespi. ?Convocati #DiCarmine ed #Henrique. ?Out #Magallan,… - formulaurora : RT @italianarmyfam_: ??BTS alla conferenza stampa di #BTS_Butter ???? + #BTSBackWithButter #SmoothLikeButter #Got_ARMY_Behind_Us @BTS_twt ht… -