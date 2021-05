C' è un nome segretissimo per il Colle | Luciano Violante Oltre al Pd | piace a M5S e renziani Molti segnali al Cdx

(Di venerdì 21 maggio 2021) C'è unper il Quirinale, unsuper-coperto (almeno fino a questo articolo di Affaritaliani.it), ma che sta seriamente entrando nelle discussioni tra i big dei partiti, non solo della maggioranza e non solo del Centrosinistra. Fonti ai massimi livelli di diverse forze politiche rivelano che il vero candidato per succedere a Sergio Mattarella è, classe 1941... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Quirinale, c'è un nome segretissimo, dietro le quinte. Eccolo -

Ultime Notizie dalla rete : nome segretissimo

Affaritaliani.it

Tommaso e Lorenzo ( questo ildeluomo accanto a lui) sarebbero legati anche da tante passioni in comune. Insomma, tante buone premesse per renderli più che semplici amici.Bianca Guaccero finalmente confessa il flirt: ildel super vip e tutti a bocca aperta Pubblicato il 07 - 04 - 2021 alle ore 20:06. Ultima modifica il 07 - 04 - 2021 alle ore 20:07 /Ecco, per me questo significa essere uomini. E non perché lui si chiama Ribéry, questo è un gesto fatto senza avere nulla in cambio, compiuto esclusivamente a fin di bene. Tra me e lui, in segreto" ...Rituals of Solitude è la terza edizione dell’Unfolding Pavilion, curato da Daniel Tudor Munteanu e Davide Tommaso Ferrando durante la Biennale di Architettura ...