Calcio | Lippi applaude Mancini | ' la Nazionale mi piace | è stato molto bravo'

Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - "La Nazionale di Mancini mi piace, e lui è stato molto bravo". Lo dice Marcello Lippi, dal Teatro Comunale di Marina di Pietrasanta in occasione dell'evento 'Calcio a tutto tondo: "Oltretutto, quando ero ct io sceglievo tra il 65% di italiani e il 35% di stranieri, ora la situazione è capovolta -aggiunge Lippi-. Lui, nonostante la carenza di elementi, è riuscito a creare un gruppo di 25/30 giocatori giovani e bravi. Anzi, è stato lui a dare dei messaggi alle società, convocando i giocatori ancora prima che esordissero in Serie A. Gioca un Calcio propositivo, interNazionale e fa ben sperare".

