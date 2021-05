Buffon: “Per me questi ultimi due anni erano una prova, penso di averla superata brillantemente” (Di venerdì 21 maggio 2021) Gianluigi Buffon da alcuni giorni ha annunciato l’addio alla Juventus al termine della stagione, ecco le sue parole odierne ai microfoni di Sky Sport: “Quello che sono sicuro di aver dato alla Juve è stato il massimo della professionalità, della serietà e dell’affidabilità. penso di essere stato, in toto, una persona, un ragazzo e un professionista serio, e sul quale si può contare sempre. Credo che questi due anni, al di là del fatto che il mio ruolo da giocatore non fosse centrale, non fossero scontati per uno come me – ha proseguito il portiere bianconero – e che non fosse così facile riuscirsi ad adattare. Invece penso di averlo fatto con grande entusiasmo. Prima di tutto per rispetto di me stesso, ho 43 anni, mi sento un uomo e un uomo deve comportarsi come tale, non da ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Gianluigida alcuni giorni ha annunciato l’addio alla Juventus al termine della stagione, ecco le sue parole odierne ai microfoni di Sky Sport: “Quello che sono sicuro di aver dato alla Juve è stato il massimo della professionalità, della serietà e dell’affidabilità.di essere stato, in toto, una persona, un ragazzo e un professionista serio, e sul quale si può contare sempre. Credo chedue, al di là del fatto che il mio ruolo da giocatore non fosse centrale, non fossero scontati per uno come me – ha proseguito il portiere bianconero – e che non fosse così facile riuscirsi ad adattare. Invecedi averlo fatto con grande entusiasmo. Prima di tutto per rispetto di me stesso, ho 43, mi sento un uomo e un uomo deve comportarsi come tale, non da ...

