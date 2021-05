ATP Parma 2021: sorteggiato il tabellone. Derby Mager-Musetti, Sonego guida il seeding. Torna Seppi (Di venerdì 21 maggio 2021) Effettuato il sorteggio all’ATP 250 di Parma, di scena la prossima settimana con la prospettiva degli ultimi preparativi precedenti il Roland Garros. L’Italia manda in scena otto suoi giocatori, compreso uno che sa di autentica sorpresa, per le notizie che erano giunte nelle scorse settimane. Andreas Seppi, infatti, riTorna a scendere in campo per la prima volta da metà marzo (aveva disputato la serie di Challenger a Biella). Per lui il confronto è con l’americano Sebastian Korda, che già lo sconfisse a Parigi nello scorso finale di settembre. Potrebbe arrivare un Derby con Lorenzo Sonego, che sfrutterà il bye al primo turno, mentre un confronto tra azzurri c’è già e nello stesso spicchio di quarti di finale, con Gianluca Mager e Lorenzo Musetti protagonisti. Ma non è ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Effettuato il sorteggio all’ATP 250 di, di scena la prossima settimana con la prospettiva degli ultimi preparativi precedenti il Roland Garros. L’Italia manda in scena otto suoi giocatori, compreso uno che sa di autentica sorpresa, per le notizie che erano giunte nelle scorse settimane. Andreas, infatti, ria scendere in campo per la prima volta da metà marzo (aveva disputato la serie di Challenger a Biella). Per lui il confronto è con l’americano Sebastian Korda, che già lo sconfisse a Parigi nello scorso finale di settembre. Potrebbe arrivare uncon Lorenzo, che sfrutterà il bye al primo turno, mentre un confronto tra azzurri c’è già e nello stesso spicchio di quarti di finale, con Gianlucae Lorenzoprotagonisti. Ma non è ...

