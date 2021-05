X FACTOR | LUDOVICO TERSIGNI IN LACRIME DI GIOIA | APPRENDE LIVE CHE È IL NUOVO CONDUTTORE

(Di giovedì 20 maggio 2021)è un giovane talento da tenere d’occhio. Sky punta molto sul protagonista di Skam Italia e Summertime a tal punto da averlo scelto per la conduzione del suo show di punta ovvero X. Inusuale ed emozionante il modo di comunicargli la notizia. Una reazione die felicità che arriva fino al pubblico da casa. In bocca al lupo! Ora possiamo ufficialmente dirvelo: ildi @XItalia sarà! ?#XF2021 pic.twitter.com/j1DE3Ilkfe — Sky (@SkyItalia) May 20, 2021

ha scelto il suo frontman: saràTersigni il conduttore dello show di Sky prodotto da Fremantle, atteso a settembre su Sky e NOW. La fotogalleryGabriele Immirzi, CEO di Fremantle, dichiara: " Diamo il benvenuto anella famiglia di X. Avrà il compito difficilissimo di sostituire Alessandro Cattelan, che per dieci anni è ...X Factor sceglie il suo frontman: sarà Ludovico Tersigni il conduttore dello show di Sky prodotto da Fremantle, atteso a settembre su Sky e NOW. Romano, 25 anni, Ludovico è tra ...Ludovico Tersigni è il conduttore di X Factor, lo show di Sky prodotto da Fremantle, atteso a settembre su Sky e NOW.