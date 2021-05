Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 18:45 (Di giovedì 20 maggio 2021) Viabilità 20 MAGGIO 2021 ORE 18.35 – GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE DA VIA DEL GENIO CIVILE A CAMPOVERDE, IN DIREZIONE LATINA RIENTRIAMO A Roma SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA TIBURTINA E SULLA NOMENTANA CODE RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI E DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E TOR LUPARA, IN DIREZIONE MENTANA POI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A FONTE DI PAPA, VERSO RIETI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021)20 MAGGIOORE 18.35 – GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE DA VIA DEL GENIO CIVILE A CAMPOVERDE, IN DIREZIONE LATINA RIENTRIAMO ASI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA TIBURTINA E SULLA NOMENTANA CODE RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI E DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E TOR LUPARA, IN DIREZIONE MENTANA POI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A FONTE DI PAPA, VERSO RIETI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A ...

