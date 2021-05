Uomini e donne, si rischia la rissa! Maria De Filippi costretta a intervenire (Di venerdì 21 maggio 2021) Alta tensione oggi nel corso di Uomini e donne: sfiorata la rissa per una domanda fuori luogo, Maria De Filippi è dovuta intervenire. Nicola Vivarelli (screenshot instagram)Anche oggi a Uomini e donne polemiche e litigi: nell’ultimo periodo decisamente alta pressione negli studi di Canale 5! Stavolta la baruffa è scoppiata per un contrasto tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. Il litigio è nato da un susseguirsi di eventi. Innanzitutto Nicola Vivarelli ha preso la parola per difendere Gemma, accusata come al solito da Tina. Armando Incarnato è intervenuto a sua volta per per accusare proprio Nicola, che a suo dire avrebbe fatto meglio a tacere considerando che è il primo ad irridere la donna. La situazione a quel punto ha rapidamente preso fuoco, ed i due hanno ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Alta tensione oggi nel corso di: sfiorata la rissa per una domanda fuori luogo,Deè dovuta. Nicola Vivarelli (screenshot instagram)Anche oggi apolemiche e litigi: nell’ultimo periodo decisamente alta pressione negli studi di Canale 5! Stavolta la baruffa è scoppiata per un contrasto tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. Il litigio è nato da un susseguirsi di eventi. Innanzitutto Nicola Vivarelli ha preso la parola per difendere Gemma, accusata come al solito da Tina. Armando Incarnato è intervenuto a sua volta per per accusare proprio Nicola, che a suo dire avrebbe fatto meglio a tacere considerando che è il primo ad irridere la donna. La situazione a quel punto ha rapidamente preso fuoco, ed i due hanno ...

