Summer Game Fest 2021, si parte il 10 giugno: l’annuncio di Geoff Keighley (Di giovedì 20 maggio 2021) Geoff Keighley, produttore esecutivo di diversi eventi e conduttore dei The Game Awards, ha appena ufficializzato il ritorno del Summer Game Fest in un nuovo formato, ed è una notizia che interessa anche gli appassionati di esports. L’evento, che prenderà il via il 10 giugno con il “Kick Off Live!”, si svolgerà lungo i mesi di giugno e luglio con l’obiettivo di mettere in evidenza le vetrine di sviluppatori ed editori. Keighley ha reso noto anche l’elenco completo delle società che prenderanno parte al Summer Games Fest, confermando che lo stream Kick Off presenterà “più di una dozzina di anteprime mondiali e annunci di editori selezionati”. Nel calendario ufficiale ... Leggi su esports247 (Di giovedì 20 maggio 2021), produttore esecutivo di diversi eventi e conduttore dei TheAwards, ha appena ufficializzato il ritorno delin un nuovo formato, ed è una notizia che interessa anche gli appassionati di esports. L’evento, che prenderà il via il 10con il “Kick Off Live!”, si svolgerà lungo i mesi die luglio con l’obiettivo di mettere in evidenza le vetrine di sviluppatori ed editori.ha reso noto anche l’elenco completo delle società che prenderannoal, confermando che lo stream Kick Off presenterà “più di una dozzina di anteprime mondiali e annunci di editori selezionati”. Nel calendario ufficiale ...

