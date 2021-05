Selvaggia Lucarelli puntualizza sul dolore di Marco Giallini per la moglie (Di giovedì 20 maggio 2021) Selvaggia Lucarelli ha letto l’intervista di Marco Giallini sul Corriere della Sera ma non trova giusto che altri prendano come esempio la sua esperienza. Sembra non accusare l’attore di avere parlato ancora una volta del dolore per la morte della moglie ma inizia il suo post scrivendo: “Struggenti e romantiche le parole di Giallini sul suo amore perduto”. Selvaggia Lucarelli non si smentisce mai, pungente e pronta a innescare commenti su commenti e ovviamente non tutti a suo favore. Le parole di Marco Giallini sull’amore che non proverà mai più per nessuna dopo sua moglie vanno ovviamente prese per quello che sono: “la sua esperienza personale”, ma c’era davvero la necessità di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 20 maggio 2021)ha letto l’intervista disul Corriere della Sera ma non trova giusto che altri prendano come esempio la sua esperienza. Sembra non accusare l’attore di avere parlato ancora una volta delper la morte dellama inizia il suo post scrivendo: “Struggenti e romantiche le parole disul suo amore perduto”.non si smentisce mai, pungente e pronta a innescare commenti su commenti e ovviamente non tutti a suo favore. Le parole disull’amore che non proverà mai più per nessuna dopo suavanno ovviamente prese per quello che sono: “la sua esperienza personale”, ma c’era davvero la necessità di ...

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli 'Se non posso farlo inizio a drogarmi'. Selvaggia Lucarelli sconvolgente sui social Selvaggia Lucarelli. La giornalista e famosa blogger ha pubblicato uno scatto di un suo recente passato sui suoi profili social, accompagnandolo da una didascalia simpatica e un po' sopra le righe. ...

Cinghiali a Roma, come risolvere il problema Cinghiali a Roma, come risolvere il problema di Capital Web Il biologo e naturalista Francesco Petretti , presidente dal 2018 della fondazione Bioparco di Roma è ospite di Selvaggia Lucarelli per spiegarci la questione dei cinghiali a Roma , in città. 'Sicuramente il numero è aumentato ed è un problema che va affrontato su due linee: prevenzione e azione. Il motivo che ...

Selvaggia Lucarelli: «Quando ho capito di essere guarita (da un amore tossico)» Vanity Fair Italia Selvaggia Lucarelli nostalgica: vuole tornare a viaggiare In un recente scatto postato sul suo profilo social Selvaggia Lucarelli ha fatto un particolare commento, che non è passato inosservato tra i suoi ...

“Inizio a drogarmi”Selvaggia Lucarelli assurda su Instagram confessa il suo desiderio Selvaggia Lucarelli ai suoi follower su Ig confessa il suo desiderio, con ironia fa sapere che inizierà a drogarsi se non potrà farlo, di che si tratta.

