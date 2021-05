Scandalo csm, giudice picchia la moglie e viene assolto: può continuare a lavorare (Di giovedì 20 maggio 2021) Un giudice che aveva tirato un pugno alla moglie può continuare a esercitare la sua professione, quindi non perderà il proprio posto. Così, il Consiglio Superiore della Magistratura ha graziato Mario Fresa, sostituto procuratore generale della Cassazione. L’assoluzione e le critiche Il verdetto arriva con nove voti favorevoli, otto astenuti e otto contrari. Nonostante il “vistoso ematoma con rigonfiamento dell’arcata sopraccigliare”, il giudice Mario Fresa non è stato sottoposto al trasferimento, ma non solo può continuare a esercitare la sua professione, ma può anche rimanere dove si trova al momento. LEGGI ANCHE => Luigi Di Maio nomina l’amico Dario De Falco alla Farnesina: la traiettoria del compagno di liceo LEGGI ANCHE => Vladimir Luxuria contro il politicamente corretto: ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 20 maggio 2021) Unche aveva tirato un pugno allapuòa esercitare la sua professione, quindi non perderà il proprio posto. Così, il Consiglio Superiore della Magistratura ha graziato Mario Fresa, sostituto procuratore generale della Cassazione. L’assoluzione e le critiche Il verdetto arriva con nove voti favorevoli, otto astenuti e otto contrari. Nonostante il “vistoso ematoma con rigonfiamento dell’arcata sopraccigliare”, ilMario Fresa non è stato sottoposto al trasferimento, ma non solo puòa esercitare la sua professione, ma può anche rimanere dove si trova al momento. LEGGI ANCHE => Luigi Di Maio nomina l’amico Dario De Falco alla Farnesina: la traiettoria del compagno di liceo LEGGI ANCHE => Vladimir Luxuria contro il politicamente corretto: ...

VedeleAngela : RT @noitre32: ROBE DA MATTI IL GIUDICE CHE TIRÓ UN PUGNO A SUA MOGLIE, RESTA AL SUO POSTO?? Tira un pugno in faccia alla moglie ma resta al… - beattrix369 : RT @noitre32: ROBE DA MATTI IL GIUDICE CHE TIRÓ UN PUGNO A SUA MOGLIE, RESTA AL SUO POSTO?? Tira un pugno in faccia alla moglie ma resta al… - MamolkcsMamol : RT @_DAGOSPIA_: TOH, C'È UNO SCANDALO AL CSM - IL PLENUM DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA HA... - MariaAdelfina_ : RT @ilgiornale: Fresa salvato: non sarà trasferito da Roma. L'ira di Di Matteo: 'Reputazione macchiata' - ninacs81 : RT @noitre32: ROBE DA MATTI IL GIUDICE CHE TIRÓ UN PUGNO A SUA MOGLIE, RESTA AL SUO POSTO?? Tira un pugno in faccia alla moglie ma resta al… -