Precipita dal secondo piano | muore un uomo di 52 anni a Martinengo

(Di giovedì 20 maggio 2021) Undi 52ha perso la vita giovedì mattina intorno alle 8 in via Vallere a. La dinamica dell’episodio è ancora tutta da accertare. Le prime informazioni parlando di una caduta dalall’interno di una residenza per anziani. Un impatto al suolo tremendo che non ha lasciato scampo al 52enne. Inutile l’intervento sul posto del personale sanitario con ambulanza ed elisoccorso. Da chiarire il motivo della caduta: al momento non si esclude nessuna pista, compresa quella del tragico gesto. Sono al lavoro i carabinieri di Treviglio.