Ponte sullo Stretto | Musumeci | “Perchè Roma non chiede finanziamento a Ue?”

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Cosa aspetta, ancora, il governo centrale are all’Ue ilper la costruzione del?”. Se loil presidente della Regione Siciliana, Nello, commentando la risposta ufficiale della commissaria europea ai Trasporti, Adina-Ioana V?lean, a una interrogazione dell’eurodeputata siciliana della Lega, Annalisa Tardino. vbo/gtr su Il Corriere della Città.

'Verrebbe da dire: ma di cosa stiamo discutendo? Cosa aspetta, ancora, il governo centrale a chiedere all'Ue il finanziamento per la costruzione delStretto?' . Se lo chiede il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando la risposta ufficiale della commissaria europea ai Trasporti, Adina - Ioana Vlean, a una ......di ogni schieramento politico che hanno aderito all'intergruppo e hanno sottoscritto il 'Patto del' "Necessario un incontro urgente con il premier Draghi per parlare delStretto" . ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Il Ponte sullo Stretto è finito per diventare un miraggio inseguito da tutti; il simbolo di una stagione di rinnovamento del Paese ...