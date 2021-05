Omissione atti d’ufficio e lavori alla De Amicis non effettuati: sindaco Marino e dirigenti a rischio processo (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – In data odierna la Procura della Repubblica ha emesso un avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell’art 415 bis c.p. a carico di Carlo Marino, sindaco p.t. del Comune di Caserta, e Francesco Biondi, Dirigente dell’Ufficio Tecnico e del Settore lavori Pubblici p.t. del Comune di Caserta, avente ad oggetto la contestazione delle condotte, in concorso di reato, di Omissione di atti d’ufficio (di cui all’art 328, I comma c.p.) , e di Omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, dal quale derivano pericolo per le persone (di cui all’art. 677, III comma c.p.) in ordine al plesso scolastico “De Amicis” corso Giannone di Caserta. Il predetto provvedimento veniva ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – In data odierna la Procura della Repubblica ha emesso un avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell’art 415 bis c.p. a carico di Carlop.t. del Comune di Caserta, e Francesco Biondi, Dirigente dell’Ufficio Tecnico e del SettorePubblici p.t. del Comune di Caserta, avente ad oggetto la contestazione delle condotte, in concorso di reato, didi(di cui all’art 328, I comma c.p.) , e didiin edifici che minacciano rovina, dal quale derivano pericolo per le persone (di cui all’art. 677, III comma c.p.) in ordine al plesso scolastico “De” corso Giannone di Caserta. Il predetto provvedimento veniva ...

